Старт торгов акциями в пятницу пройдет позитивно, но в целом ситуация тревожная - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов ждет в пятницу позитивного старта торгов на российском рынке акций благодаря торгам в плюсе американских фьючерсов. Но при этом специалист отмечает, что в целом ситуация на рынке тревожная, сообщается в комментарии компании.

"Пробитие индексом Мосбиржи отметки 2800 пунктов может спровоцировать усиление распродаж на сокращении рядом инвесторов части "лонгов". Однако внутренних причин для падения, за исключением коронавирусной эпидемии и слабости отечественной экономики, у нас нет. В последние дни российский рынок акций сильно отстал от западных аналогов и не исключено, что в ближайшее время начнет это отставание сокращать. Поэтому риск покупки акций на отскок сейчас выглядит оправданным", - считает Антонов.