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16 октября 2020 года 09:35
Старт торгов акциями в пятницу пройдет позитивно, но в целом ситуация тревожная - "Алор Брокер"
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов ждет в пятницу позитивного старта торгов на российском рынке акций благодаря торгам в плюсе американских фьючерсов. Но при этом специалист отмечает, что в целом ситуация на рынке тревожная, сообщается в комментарии компании. "Пробитие индексом Мосбиржи отметки 2800 пунктов может спровоцировать усиление распродаж на сокращении рядом инвесторов части "лонгов". Однако внутренних причин для падения, за исключением коронавирусной эпидемии и слабости отечественной экономики, у нас нет. В последние дни российский рынок акций сильно отстал от западных аналогов и не исключено, что в ближайшее время начнет это отставание сокращать. Поэтому риск покупки акций на отскок сейчас выглядит оправданным", - считает Антонов.
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16 октября 2020 года 09:17
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок теряют около 1% в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.15 октября 2020 года 18:01
Julius Baer придерживается конструктивного взгляда на рынок природного газа, учитывая ограниченную добычу и продолжающийся переход предприятий с угля на газ, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Цены на природный газ в Северной Америке в среду упали более чем на 7%. Более... читать дальше
.15 октября 2020 года 17:27
Julius Baer ожидает дальнейшего восстановления мировой экономики и сохраняет позитивный взгляд на фондовый рынок
Julius Baer ожидает дальнейшего восстановления мировой экономики и сохраняет позитивный взгляд на фондовый рынок несмотря на рост заражений COVID-19, отмечается в комментарии эксперта банка Патрика Ланга. "Несмотря на значительный рост числа новых заражений повторное введение мер изоляции... читать дальше
.15 октября 2020 года 16:58
Brent, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне $40-43 за баррель в ближайшие недели - "ВТБ Мои Инвестиции"
Нефть в четверг продолжает консолидироваться в диапазоне $40-43 за баррель марки Brent, и аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что такая ситуация сохранится в ближайшие недели. Спрос на нефть в США восстанавливается, но это компенсируется нормализацией объёмов закупки Китаем, сообщается в... читать дальше
.15 октября 2020 года 16:39
Стабильно высокая экспортная активность, поддерживающая производство, и потенциально более сильное восстановление частного потребления и инвестиций в сентябре могут привести к более высоким темпам роста ВВП Китая в третьем квартале 2020 года, чем ожидается, сообщается в комментарии Julius... читать дальше
.15 октября 2020 года 16:03
Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что в целом на рынке нефти складывается несколько противоречивая ситуация. Ключевые аналитические агентства понижают прогнозы по спросу на ближайшие кварталы и продолжают отмечать высокие риски, в то время как краткосрочные статистические данные указывают... читать дальше
.15 октября 2020 года 14:35
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет находиться под давлением, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс"Михаила Денисламова. "Мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют негативную динамику. В фокусе инвесторов рост заболеваемости COVID-19 в США и Европе. В среду в Штатах было... читать дальше
.15 октября 2020 года 10:30
Brent в четверг может вернуться в диапазон $42-44/барр., отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Однако слабость спроса, неоднородное восстановление мировой экономики и ухудшение ситуации с коронавирусом играют против нефти, по мнению аналитиков банка, обусловят повышенные риски возврата в... читать дальше
.15 октября 2020 года 10:19
Курс рубля в первой половине торговой сессии в четверг может вернуться к 78 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в среду отступил вслед за валютами развивающихся рынков, а утром четверга курс колеблется у 77,6–77,7 руб./$1 и даже может снова вернуться к 78 руб./$1,... читать дальше
.15 октября 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
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