Внутренние факторы роста рынка акций пока не перевешивают возможные риски - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, в пятницу главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов ожидает движение индекса Мосбиржи в середине диапазона 2800-2850 пунктов. "В условиях слабого рубля и перспектив дальнейшего повышения волатильности на глобальных рынках нашим базовым сценарием на ближайший месяц по-прежнему остается развитие коррекционных настроений на рынке с сохранением точечного спроса на акции. Внутренние факторы роста пока не перевешивают возможные риски", - пишет он в комментарии банка.