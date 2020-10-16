Вероятна умеренная коррекция рынка акций РФ в пятницу - "Фридом Финанс"

Аналитики "Фридом Финанс" прогнозируют умеренную коррекцию рынка акций РФ в пятницу. "С технической точки зрения, усиливается вероятность снижения индекса Мосбиржи к 2700 пунктам на горизонте недели, торги пятницы индекс Мосбиржи может закрыть ниже 2800 пунктов. Инвесторы не склонны оставлять большие длинные позиции на выходные", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.