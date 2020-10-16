Давление на рубль в пятницу может сохраниться - Промсвязьбанк

Фактором давления на национальную валюту в пятницу, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,8%, отступив в район $42,8 за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия четверга не даст дополнительных поводов к направленному движению.

"В результате в начале сессии мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, пара доллар/рубль на старте торгов может подняться выше 78,1 руб./$1. В дальнейшем на фоне новых попыток снижения на рынке энергоносителей американская валюта попытается продолжить рост. Также этому может поспособствовать снижение "аппетита" к рисковым активам, что выльется в ослабление валют развивающихся стран. При этом в ходе сессии ожидаем удержание долларом позиций в диапазоне 77,5-80", - указывает Зварич.