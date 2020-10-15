Julius Baer придерживается конструктивного взгляда на рынок природного газа, учитывая ограниченную добычу и продолжающийся переход предприятий с угля на газ, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера.

"Цены на природный газ в Северной Америке в среду упали более чем на 7%. Более пристальный взгляд на фьючерсный рынок показывает, что распродажа в первую очередь затронула контракты, срок действия которых истекает к концу месяца. Движущими силами спада, похоже, стали более мягкие прогнозы погоды для восточного побережья и финансовые потоки (закрепление прибыли)", - отмечает Рюкер.

Начался отопительный сезон, а следовательно, и сезон пикового спроса, а хранилища в Северной Америке все еще заполнены, указывает эксперт. При этом экспортная активность восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось. Спрос, особенно в Азии, но также и в Европе, находится на уверенных уровнях, и, учитывая, что цены в Северной Америке ниже мировых, экспорт грузов сжиженного природного газа должен продолжать расти.

"Учитывая ограниченную добычу, поскольку сланцевый бизнес находится в режиме "спячки", а также продолжающийся переход предприятий с угля на газ, мы считаем, что фундаментальные показатели рынка остаются надежными. Мы придерживаемся нашего конструктивного взгляда и сохраняем длинные позиции", - пишет Рюкер.

Тем временем, проект Трансадриатического трубопровода близится к завершению, и он скоро будет введен в эксплуатацию, добавляет аналитик Julius Baer. В основном этот проект затрагивает Италию и Юго-Восточную Европу, при этом поставки из Каспийского моря ослабляют зависимость от импорта российского и сжиженного природного газа. Тем не менее, рост торговли сжиженным природным газом в последние годы частично уже реализовал то, что изначально было задумано при строительстве трубопровода: повышение безопасности поставок в Европу.