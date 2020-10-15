Brent, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне $40-43 за баррель в ближайшие недели - "ВТБ Мои Инвестиции"

Нефть в четверг продолжает консолидироваться в диапазоне $40-43 за баррель марки Brent, и аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что такая ситуация сохранится в ближайшие недели. Спрос на нефть в США восстанавливается, но это компенсируется нормализацией объёмов закупки Китаем, сообщается в комментарии.

По предварительным данным, импорт нефти Китаем в октябре составит 46,1 млн тонн (10,9 млн б/д), минимальное с марта значение. Отгрузка нефти странами-экспортёрами в Китай в октябре оценивается Refinitiv еще меньше — на уровне 27,5 млн тонн (6,5 млн б/д). Это будет означать дальнейшее сокращение импорта нефти в декабре, отмечают специалисты.

Недельные данные API показали самое крупное падение запасов в США с августа, на 5,6 млн барр. Премия в цене бензина на восточном побережье США достигла максимума с 1990-х, что привело к росту импорта бензина из Европы до максимума с 2008 г.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ собирается смягчить ограничения по добыче нефти в 2021 году, как изначально запланировано, несмотря на вторую волну коронавируса. Это увеличит предложение еще 2 млн б/д вдобавок к 0,7 млн б/д от восстановления добычи в Ливии, указывают в "ВТБ Мои Инвестиции".