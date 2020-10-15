Рост ВВП Китая в третьем квартале 2020 года может оказаться выше ожиданий - Julius Baer

Стабильно высокая экспортная активность, поддерживающая производство, и потенциально более сильное восстановление частного потребления и инвестиций в сентябре могут привести к более высоким темпам роста ВВП Китая в третьем квартале 2020 года, чем ожидается, сообщается в комментарии Julius Baer.

"Данные по рынку денежных средств и кредитам за сентябрь в Китае опередили ожидания, при этом основной движущей силой стал более высокий рост новых займов при поддержке выпуска облигаций центральных и местных органов власти. Мы ожидаем, что правительство сохранит свою широкую политику смягчения, несмотря на рост спроса со стороны частного сектора, поскольку восстановление частного потребления и инвестиций остается критически важным для восстановления", - отмечает экономист Софи Альтерматт.

Сильные данные по кредитам указывают на отсутствие необходимости в дальнейшем ослаблении денежно-кредитной политики, указывает эксперт. Новое совокупное финансирование в сентябре было значительно выше, чем год назад, и оказалось лишь немного ниже, чем в прошлом месяце, превзойдя ожидания. Ускорение выдачи новых займов и сравнительно более мощный выпуск государственных облигаций центральными и местными органами власти были основными факторами, определявшими уровень совокупного финансирования выше обычных сезонных значений. То же самое отражается в ускорении годового роста непогашенного совокупного финансирования, отмечает Альтерматт.

"Мы ожидаем, что общее восстановление экономики будет продолжаться более медленными темпами, чем это было сразу после отмены карантинных мер во втором квартале. Тем не менее, стабильно высокая экспортная активность, поддерживающая производство, и потенциально более сильное восстановление частного потребления и инвестиций в сентябре могут привести к более высоким темпам роста ВВП Китая в третьем квартале 2020 года, чем ожидается", - указывает специалист Julius Baer.