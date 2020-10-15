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15 октября 2020 года 16:03
Краткосрочный взгляд на динамику нефтяных котировок нейтральный - "БКС Мир инвестиций"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что в целом на рынке нефти складывается несколько противоречивая ситуация. Ключевые аналитические агентства понижают прогнозы по спросу на ближайшие кварталы и продолжают отмечать высокие риски, в то время как краткосрочные статистические данные указывают на стабильный спрос. В частности, речь идет о статистике по импорту из Китая и запасам нефти в США. Высокий уровень исполнения сделки со стороны участников ОПЕК+ также способствует оптимизму, говорится в комментарии. "В результате фьючерсы на Brent продолжают удерживаться в верхней части торгового диапазона $39-43,5 за баррель. Краткосрочный взгляд на динамику котировок нейтральный", - указывает эксперт по фондовому рынку Игорь Галактионов.
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15 октября 2020 года 18:01
Julius Baer придерживается конструктивного взгляда на рынок природного газа, учитывая ограниченную добычу и продолжающийся переход предприятий с угля на газ, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Цены на природный газ в Северной Америке в среду упали более чем на 7%. Более... читать дальше
.15 октября 2020 года 17:27
Julius Baer ожидает дальнейшего восстановления мировой экономики и сохраняет позитивный взгляд на фондовый рынок
Julius Baer ожидает дальнейшего восстановления мировой экономики и сохраняет позитивный взгляд на фондовый рынок несмотря на рост заражений COVID-19, отмечается в комментарии эксперта банка Патрика Ланга. "Несмотря на значительный рост числа новых заражений повторное введение мер изоляции... читать дальше
.15 октября 2020 года 16:58
Brent, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне $40-43 за баррель в ближайшие недели - "ВТБ Мои Инвестиции"
Нефть в четверг продолжает консолидироваться в диапазоне $40-43 за баррель марки Brent, и аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что такая ситуация сохранится в ближайшие недели. Спрос на нефть в США восстанавливается, но это компенсируется нормализацией объёмов закупки Китаем, сообщается в... читать дальше
.15 октября 2020 года 16:39
Стабильно высокая экспортная активность, поддерживающая производство, и потенциально более сильное восстановление частного потребления и инвестиций в сентябре могут привести к более высоким темпам роста ВВП Китая в третьем квартале 2020 года, чем ожидается, сообщается в комментарии Julius... читать дальше
.15 октября 2020 года 14:35
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет находиться под давлением, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс"Михаила Денисламова. "Мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют негативную динамику. В фокусе инвесторов рост заболеваемости COVID-19 в США и Европе. В среду в Штатах было... читать дальше
.15 октября 2020 года 10:30
Brent в четверг может вернуться в диапазон $42-44/барр., отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Однако слабость спроса, неоднородное восстановление мировой экономики и ухудшение ситуации с коронавирусом играют против нефти, по мнению аналитиков банка, обусловят повышенные риски возврата в... читать дальше
.15 октября 2020 года 10:19
Курс рубля в первой половине торговой сессии в четверг может вернуться к 78 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Рубль в среду отступил вслед за валютами развивающихся рынков, а утром четверга курс колеблется у 77,6–77,7 руб./$1 и даже может снова вернуться к 78 руб./$1,... читать дальше
.15 октября 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.14 октября 2020 года 16:02
Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов - Julius Baer
Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов и введению отрицательных процентных ставок Банком Англии, сообщается в комментарии Julius Baer. "Саммит ЕС на этой неделе (15-16 октября) считается крайним сроком для... читать дальше
.14 октября 2020 года 15:14
Индекс S&P500 в ходе сессии среды, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 3500-3550 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к росту, но в то же время выглядит достаточно уязвимо, отмечает младший аналитик Михаил Денисламов.... читать дальше
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