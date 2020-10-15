Краткосрочный взгляд на динамику нефтяных котировок нейтральный - "БКС Мир инвестиций"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что в целом на рынке нефти складывается несколько противоречивая ситуация. Ключевые аналитические агентства понижают прогнозы по спросу на ближайшие кварталы и продолжают отмечать высокие риски, в то время как краткосрочные статистические данные указывают на стабильный спрос. В частности, речь идет о статистике по импорту из Китая и запасам нефти в США. Высокий уровень исполнения сделки со стороны участников ОПЕК+ также способствует оптимизму, говорится в комментарии.

"В результате фьючерсы на Brent продолжают удерживаться в верхней части торгового диапазона $39-43,5 за баррель. Краткосрочный взгляд на динамику котировок нейтральный", - указывает эксперт по фондовому рынку Игорь Галактионов.