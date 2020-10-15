Значимых поводов для оптимизма у фондовых инвесторов пока нет - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине четверга находились в существенном минусе и стремились к октябрьским минимумам (2811 и 1134 пунктов соответственно), констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Значимых поводов для оптимизма у инвесторов пока нет, поэтому краткосрочным "быкам" пока лучше держаться в стороне от рынка, полагает специалист инвесткомпании.