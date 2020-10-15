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15 октября 2020 года 14:55
BCS GM снизил оценку акций Petropavlovsk на 10%, сохранив рекомендацию "держать"
BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость акций Petropavlovsk (MOEX: POGR) с 40 пенсов до 36 пенсов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. "Мы понижаем прогнозную цену акций Petropavlovsk на 10% - до 36 пенсов за штуку, поскольку компания скорректировала ориентиры добычи, себестоимости, капзатрат и реализации проектов. Вместе с тем мы подтверждаем рекомендацию "держать", поскольку в среднесрочной перспективе негативные факторы сойдут на нет", - пишут аналитики. Как сообщалось 9 октября, Petropavlovsk понизил прогноз производства на 2020 год в среднем на 13% - с 620-720 тыс. унций до 560-600 тыс. унций с учетом переработки стороннего концентрата. Прогноз производства из собственного сырья был снижен в среднем на 9%, с 430-460 тыс. унций до 395-415 тыс. унций. При этом Petropavlovsk увеличил прогноз денежных затрат (TCC) с $700-800 до $800-850 на унцию и capex - с $70-80 млн до $90-100 млн. Снижение прогноза по производству Petropavlovsk объяснил более низкими, чем ожидалось, содержаниями золота, прежде всего в стороннем сырье, а также логистическими проблемами, связанными с COVID-19, которые повлияли на поставки покупного концентрата. Также Petropavlovsk решил отложить полный запуск флотационной фабрики на Пионере с IV квартала 2020 года до II квартала 2021 года. Текущая стоимость акций Petropavlovsk составляет порядка 29,9 пенса за штуку. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.
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Компании упоминаемые в новости: Petropavlovsk
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