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15 октября 2020 года 14:35
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет находиться под давлением - "Фридом Финанс"
S&P500 в ходе предстоящей сессии будет находиться под давлением, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс"Михаила Денисламова. "Мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют негативную динамику. В фокусе инвесторов рост заболеваемости COVID-19 в США и Европе. В среду в Штатах было зафиксировано 59,5 тыс. заболевших - максимум с середины августа. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи недавно заявлял, что эпидемиологическая ситуация в стране тревожная, но инвесторы предпочитали игнорировать риски введения новых ограничений, делая ставку на скорое появление вакцин и эффективных препаратов от коронавируса", - комментирует эксперт инвесткомпании. Отчетность крупнейших банков не смогла удивить инвесторов, поэтому их акции преимущественно находятся под давлением. Денисламов ожидает, что результаты других секторов будут лучше, но участники рынка могут переключить внимание на усиление коронавирусных рисков и с их учетом ухудшить свои прогнозы на следующий квартал. "Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет находиться под давлением", - прогнозирует эксперт. Аналитик "Фридом Финанс" указывает, что технически S&P500 готов к продолжению краткосрочной коррекции в рамках растущего тренда. Индикаторы демонстрируют ослабление активности покупателей. Денисламов не исключает, что индекс широкого рынка может скорректироваться до 3430 пунктов, где "быки" найдут сильную поддержку.
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15 октября 2020 года 18:01
Julius Baer придерживается конструктивного взгляда на рынок природного газа, учитывая ограниченную добычу и продолжающийся переход предприятий с угля на газ, говорится в комментарии эксперта банка Норберта Рюкера. "Цены на природный газ в Северной Америке в среду упали более чем на 7%. Более... читать дальше
.15 октября 2020 года 17:27
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.15 октября 2020 года 16:58
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.15 октября 2020 года 16:39
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.15 октября 2020 года 16:03
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.15 октября 2020 года 10:30
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.15 октября 2020 года 10:19
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.15 октября 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.14 октября 2020 года 16:02
Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов - Julius Baer
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.14 октября 2020 года 15:14
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