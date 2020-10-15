S&P500 в ходе предстоящей сессии будет находиться под давлением - "Фридом Финанс"

S&P500 в ходе предстоящей сессии будет находиться под давлением, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс"Михаила Денисламова.

"Мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют негативную динамику. В фокусе инвесторов рост заболеваемости COVID-19 в США и Европе. В среду в Штатах было зафиксировано 59,5 тыс. заболевших - максимум с середины августа. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи недавно заявлял, что эпидемиологическая ситуация в стране тревожная, но инвесторы предпочитали игнорировать риски введения новых ограничений, делая ставку на скорое появление вакцин и эффективных препаратов от коронавируса", - комментирует эксперт инвесткомпании.

Отчетность крупнейших банков не смогла удивить инвесторов, поэтому их акции преимущественно находятся под давлением. Денисламов ожидает, что результаты других секторов будут лучше, но участники рынка могут переключить внимание на усиление коронавирусных рисков и с их учетом ухудшить свои прогнозы на следующий квартал. "Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет находиться под давлением", - прогнозирует эксперт.

Аналитик "Фридом Финанс" указывает, что технически S&P500 готов к продолжению краткосрочной коррекции в рамках растущего тренда. Индикаторы демонстрируют ослабление активности покупателей. Денисламов не исключает, что индекс широкого рынка может скорректироваться до 3430 пунктов, где "быки" найдут сильную поддержку.