Справедливая доходность нового выпуска евробонда GTLKOA 27N находится в диапазоне 4,80-4,90% - BCS GM

Аналитики BCS GM считают, что справедливая доходность нового выпуска евробонда GTLKOA 27N находится в диапазоне 4,80-4,90%. Условия оферты по обращающемуся GTLKOA 21 выглядят привлекательно, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

ГТЛК планирует разметить долларовые евробонды на срок 7 лет, а также выкупить обращающийся GTLKOA 21 в объеме до $150 млн по цене 102,7% от номинала. Срок действия оферты истекает 22 октября.

"Наиболее длинный из обращающихся выпусков эмитента – GTLKOA 27 (YTM 4,61%) с погашением в марте 2027 г. – торгуется с премией 253 б.п. к суверенной кривой. Мы считаем, что новый GTLKOA 27N должен предложить немного более высокую премию, что соответствует YTM в пределах 4,80-4,90%. Цена выкупа GTLKOA 21 предполагает премию около 55 б.п. к ценовым уровням до выставления оферты – привлекательно, учитывая низкую вероятность роста цены до этих уровней ввиду короткой дюрации выпуска", - отмечает аналитик BCS GM Юрий Голбан.

ГТЛК продолжает увеличивать лизинговый портфель, оставаясь лидером в России по состоянию на 1П20, по данным «Эксперт РА». Общий лизинговый портфель снизился на 4% п/п до $9,2 млрд в основном из-за ослабления рубля, говорится в аналитическом материале. В локальной валюте лизинговый портфель увеличился на 9% п/п до RUB 642,9 млрд в 1П20 за счет роста операционного (+11% п/п) и финансового лизинга (+5% п/п). Структура портфеля довольно стабильная: 44% приходится на авиационный лизинг, 41% – на ж/д, 11% – на морской.

"Мы отмечаем риск ухудшения качества активов и роста давления на чистую прибыль, поскольку транспортная отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших из-за COVID-19, - пишет Голбан. - Кроме того, залоговые активы (самолеты, морские суда и проч.) по большей части имеют довольно ограниченную ликвидность, особенно на фоне снижения экономической активности. Однако поддержка со стороны государства сглаживает эти риски. Мы полагаем, что размещение удлинит график погашения долга при умеренном снижении долговой нагрузки – всего $150 млн из привлеченных средств будет направлено на рефинансирование обращающихся еврооблигаций".