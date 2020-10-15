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15 октября 2020 года 12:03
Сохранение интереса банков к флоутерам снизит нагрузку на классические ОФЗ, но может разочаровать спекулянтов - "ЛОКО-Инвест"
Сохранение интереса банков к флоутерам снизит нагрузку на классические ОФЗ, но может сохранить дисконт в цене и разочаровать спекулянтов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест". Аукционы в среду завершились новым рекордом (372 млрд руб.) из-за готовности Минфина дать премию. Но успех был обеспечен новым 12-летним флоутером (351 млрд руб.) при более сдержанных итогах в 15-летней классике (22 млрд руб.). С начала 4К20 Минфин привлек 718 млрд руб. (36%) из 2 трлн руб. на 4К20, пусть и с частичной "поддержкой" через операции репо ЦБ, призванные сгладить краткосрочное давление на ликвидность и не допустить роста ставок межбанка, отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. Продажи валюты и ОФЗ забирают ликвидность из системы сразу, тогда как возврат этих средств через расходы произойдет более равномерно, причем большая их часть приходится на конец года. Минфину до конца 4К20 нужно размещать ОФЗ на 128 млрд руб. в день, что вполне реализуемо, особенно если снизятся внешние риски, указывает эксперт. "Сохранение интереса банков к флоутерам (нет процентного риска) снизит нагрузку на "классику", но может сохранить дисконт в цене и разочаровать спекулянтов. Ситуация должна нормализоваться лишь в 2021 г. при снижении объемов размещения ОФЗ и прояснении прогнозов по ставке ЦБ", - пишет Полевой. "Комментарии в среду зампреда ЦБ Заботкина перед заседанием 23 октября сюрпризов не преподнесли: более вероятным нам видится вариант неизменности ставки (4,25%), что для ОФЗ нейтрально. Умеренный позитив возможен, если ЦБ решит ставку снизить или смягчить комментарий (снижение недельной инфляции с 0,09% до 0,08% указывает на отсутствие серьезных рисков). Другой возможный "бонус" - публикация комфортной для рынка ОФЗ прогнозной траектории ключевой ставки ЦБ", - отмечает специалист компании.
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