Ключевые события для рынка акций РФ в четверг - ITI Capital

Аналитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в четверг.

Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут следующие события:

- X5 Retail Group: операционные результаты за 3К20.

- ГК ПИК: операционные результаты за 3К20.

- Абрау Дюрсо: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 1,03 руб./ао, дивидендная доходность составит 0,51%.