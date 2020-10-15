Sova Capital возобновила анализ АФК "Система" с рекомендацией "покупать" для ее акций и GDR

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Инвестиционная компания Sova Capital возобновила аналитическое покрытие АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщают в своем обзоре аналитики инвесткомпании Оксана Мустяца и Михаил Терентьев.

Прогнозная стоимость акций "Системы", рассчитанная экспертами, составляет 30,5 рубля за штуку, ее глобальных депозитарных расписок (GDR) - $8,7 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Система - 8,7 (текущая цена - 6,67), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Система (для акций, цены в рублях) - 30,5 (текущая цена - 25,57), рекомендация - покупать.