Sova Capital возобновила анализ АФК "Система" с рекомендацией "покупать" для ее акций и GDR

Инвестиционная компания Sova Capital возобновила аналитическое покрытие АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщают в своем обзоре аналитики инвесткомпании Оксана Мустяца и Михаил Терентьев.

Прогнозная стоимость акций "Системы", рассчитанная экспертами, составляет 30,5 рубля за штуку, ее глобальных депозитарных расписок (GDR) - $8,7 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".