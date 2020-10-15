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15 октября 2020 года 10:40
Sova Capital возобновила анализ АФК "Система" с рекомендацией "покупать" для ее акций и GDR
Инвестиционная компания Sova Capital возобновила аналитическое покрытие АФК "Система" (MOEX: AFKS), сообщают в своем обзоре аналитики инвесткомпании Оксана Мустяца и Михаил Терентьев. Прогнозная стоимость акций "Системы", рассчитанная экспертами, составляет 30,5 рубля за штуку, ее глобальных депозитарных расписок (GDR) - $8,7 за штуку. Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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