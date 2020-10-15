Ключевые события четверга в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и саммит ЕС:

- Совет директоров "ЛУКОЙЛа" примет решение по промежуточным дивидендам.

- X5 Retail Group представит операционные результаты за 3К20.

- Рынки ждут выступления президента ЕЦБ.

- Начинается двухдневный саммит лидеров ЕС.

- В США запланированы телевизионные выступления кандидатов в президенты.