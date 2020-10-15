Курс рубля может вернуться к 78 руб./$1 - Sberbank CIB

Курс рубля в первой половине торговой сессии в четверг может вернуться к 78 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Рубль в среду отступил вслед за валютами развивающихся рынков, а утром четверга курс колеблется у 77,6–77,7 руб./$1 и даже может снова вернуться к 78 руб./$1, предполагают аналитики Sberbank CIB. Однако во второй половине дня возможен рост цен на нефть благодаря ожидаемым оптимистичным данным из США, что окажет поддержку рублю – ближе к вечеру, по оценкам специалистов, он может вернуться к 77,6 руб./$1.

По мнению специалистов Sberbank CIB, если в четверг цена Brent преодолеет рубеж $43,6/барр., возможен рост до $43,8-44,2/барр. Этому могут способствовать данные Управления энергетической информации США по складским запасам углеводородов, которые, видимо, будут оптимистичными. Более значительному росту может помешать коррекция на фондовом рынке, а при неблагоприятном развитии событий нефть может упасть в цене до менее $43,1/барр. и начать отступление к отметке $42,6/барр., считают эксперты.

Коррекция на рынке ОФЗ в четверг может продолжиться на фоне возможного ослабления рубля, и доходности могут подняться ещё на 1–3 б.п., указывают в Sberbank CIB.