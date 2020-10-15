Доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие дни будет в диапазоне 5,95-6,15% годовых - Промсвязьбанк

Доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие дни будет в диапазоне 5,95-6,15% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Минфин на аукционах в среду обновил рекорд по объему размещения ОФЗ, продав 12-летние флоатеры на 350,6 млрд руб. Цена отсечения по ОФЗ-ПК 29017 составила 94,188% от номинала против 95,99% при закрытии торгов во вторник 10-летнего выпуска 29013. Как и на прошлой неделе, отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин, Минфин удовлетворил большую часть заявок, предоставив скидку по цене. Объем размещения классических 15-летних ОФЗ-ПД 26233 составил 21,7 млрд руб. Доходность по цене отсечения - 6,33% годовых, что содержит премию 5 б.п. к закрытию во вторник.

"В ближайшие дни ожидаем доходность 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,95-6,15% годовых. Давление на рынок может оказать ослабление спроса на риск ЕМ в связи задержкой принятия пакета новых бюджетных стимулов в США и риски замедления деловой активности из-за распространения коронавируса. Поддержку рублевым облигациям оказывают цены на нефть", - указывает Монастыршин.