Российский рынок акций в четверг, вероятно, окажется в боковом тренде - Sberbank CIB

Американский фондовый рынок в среду отступил на фоне неуверенности инвесторов по поводу новых стимулов для экономики США, в четверг утром фьючерсы на соответствующие индексы также снижаются, констатируют аналитики Sberbank CIB. Индекс Мосбиржи в среду прибавил 0,9%. По оценке специалистов Sberbank CIB, в четверг российский рынок акций будет колебаться около уровней закрытия предыдущего дня ввиду противоречивого внешнего фона, говорится в аналитическом материале.