Ренессанс Капитал снизил оценку акций Petropavlovsk на 8%, сохранив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций Petropavlovsk (MOEX: POGR) с 36 пенсов до 33 пенсов за штуку, скорректировав модель оценки компании с учетом разочаровывающих обновленных прогнозов ее менеджмента, говорится в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменений.

Как сообщалось 9 октября, Petropavlovsk понизил прогноз производства на 2020 год в среднем на 13% - с 620-720 тыс. унций до 560-600 тыс. унций с учетом переработки стороннего концентрата. Прогноз производства из собственного сырья был снижен в среднем на 9%, с 430-460 тыс. унций до 395-415 тыс. унций. При этом Petropavlovsk увеличил прогноз денежных затрат (TCC) с $700-800 до $800-850 на унцию и capex - с $70-80 млн до $90-100 млн. Снижение прогноза по производству Petropavlovsk объяснил более низким, чем ожидалось, содержанием золота, прежде всего в стороннем сырье, а также логистическими проблемами, связанными с COVID-19, которые повлияли на поставки покупного концентрата.

Также Petropavlovsk решил отложить полный запуск флотационной фабрики на Пионере с IV квартала 2020 года до II квартала 2021 года.

Текущая стоимость бумаг Petropavlovsk составляет порядка 30 пенсов за штуку.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.