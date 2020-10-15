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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Индекс Мосбиржи может вновь уйти ниже 2850 пунктов - Промсвязьбанк
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15 октября 2020 года 09:45

Индекс Мосбиржи может вновь уйти ниже 2850 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич предполагает в четверг утром преобладание продаж на российском рынке акций, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи ниже отметки 2850 пунктов, говорится в комментарии банка.

"В дальнейшем рынок перейдет в консолидацию под этим уровнем, а к концу сессии может продолжить негативную динамику на ухудшении ситуации на рынке энергоносителей. Также давление на наши акции может оказать динамика западных площадок в случае выхода слабой статистики по американской экономике", - пишет Зварич.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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