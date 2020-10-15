Индекс Мосбиржи в четверг начнет торги в диапазоне 2845-2865 пунктов - "Алго Капитал"

Открытие торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2845-2865 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2845-2865 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2840, 2830 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2880, 2890 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Аналитик также отмечает, что во второй половине четверга в США состоится публикация большого количества макроэкономических показателей. С практической точки зрения, по его мнению, максимальную значимость для участников российских торгов будет иметь перенесенная на четверг публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:00 мск).