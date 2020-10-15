Рынку акций будет трудно продолжить рост без поддержки внешнего фона - "Алор Брокер"

Аналитики "Алор Брокер" ждут в четверг нейтрального открытия рынка акций РФ, а дальнейшая его динамика, по их мнению, будет зависеть от внешнего фона, сообщается в комментарии компании.

Второй день слабо выглядит американский рынок, констатирует главный аналитик Алексей Антонов - он потерял драйвер роста в виде ожидания помощи экономике. Демократы и республиканцы так и не договорились о ее объеме, и теперь будут лишь точечно стимулировать наиболее пострадавшие сегменты. После снижения в среду на 0,6% в четверг американские фьючерсы теряют около 0,2%. Вряд ли рынки США уйдут в коррекцию, скорее всего, инвесторы в ближайшее время придумают новые поводы для покупок, предполагает Антонов.

"Если сегодня Америка не развернется вверх, то продолжить рост нам будет очень трудно. Надежды на продолжения подъема нефти очень слабые. Вчера "черное золото" отыграло информация Международного энергетического агентства об уверенном сокращении мировых запасов и хорошей дисциплине стран ОПЕК+. Но котировки близки к сильному сопротивлению в $43,5 за баррель, пробить которое без новых мощных драйверов не получится. Так что мы ждем нейтрального открытия рынка, а дальнейшая его динамика будет зависеть от внешнего фона", - указывает специалист "Алор Брокер".