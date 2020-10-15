Торги акциями в четверг могут начаться с небольшого снижения - "ФИНАМ"

Торги акциями на "Московской бирже" в четверг могут начаться с небольшого снижения по причине преимущественно негативного внешнего фона, говорится в комментарии "ФИНАМа".

"Активность игроков в среду оставалась невысокой, объемы торгов оказались примерно на 30% ниже средних за месяц. Но главное, что индексу Мосбиржи удалось вернуться к значениям выше 2850, и теперь даже в случае нового отступления у него есть пространство, чтобы удержаться в зоне поддержки", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

"Хватит ли у рынка сил удержатся от нового снижения - пока вопрос. Во всяком случае не с открытия торгов, поскольку внешний фон остается негативным. Разве что за исключением Китая", - пишет специалист компании.