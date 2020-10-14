ВТБ Мои Инвестиции открыл две торговые идеи по валюте

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" открыли две торговые идеи по валюте: продажа GBP/USD с целью 1,20 в расчете на реализацию рисков Брекзита и продажа USDRUB с целью 75 в расчете на фундаментальную недооцененность рубля, отмечается в комментарии инвестбанка.

GBP/USD: Во вторник пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что страна «готова и желает» покинуть ЕС без сделки. Завтра, 15 октября, наступает обозначенный Б.Джонсоном крайний срок для достижения соглашения. Прогресс по переговорам до сих пор был минимальным. Но, по мнению экспертов инвестбанка, выросли надежды на новую отсрочку, что пока поддерживает фунт.

USD/RUB: Ситуация на рынке ОФЗ улучшилась, доходность 10-летних бумаг вернулась ниже 6%. Баррель нефти стоит 3250 руб. — максимальные с марта уровни. При этом эксперты инвестбанка продолжают ждать роста цены нефти Brent к $50 за баррель в перспективе следующего года.

На взгляд аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", для одновременного участия в реализации обеих торговых идей можно продать GBP/RUB с целью 90 и стоп-лоссом 110.