Sberbank CIB повысил оценку GDR X5 на 27%, открыв для этих бумаг новую торговую идею

Sberbank CIB повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с 2660 рублей до 3375 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Кроме того, эксперты Sberbank CIB открыли торговую идею на покупку GDR X5 в преддверии выхода результатов компании за III квартал 2020 года и публикации новой стратегии.

Эта идея дополнила тактический топ-список российских акций от аналитиков Sberbank CIB: X5, Polymetal (MOEX: POLY), Mail.ru Group (MOEX: MAIL) и "Детский мир" (MOEX: DSKY).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR X5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 3324,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2918,3 рубля за штуку.