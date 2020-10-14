.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки Московской биржи готовятся протестировать максимум в районе 155 руб./акция - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 октября 2020 года 18:23
Котировки Московской биржи готовятся протестировать максимум в районе 155 руб./акция - "Фридом Финанс"
Котировки "Московской биржи" готовятся протестировать максимум в районе 155 руб./акция, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. По мнению эксперта, крупнейшая российская биржа переживает в этом году настоящий бум, поскольку розничные инвесторы приобщаются к биржевой торговле в условиях карантина, и рекордно низкие процентные ставки в банках подталкивают их к этому. ""Московская биржа" делает ставку на рост числа розничных инвесторов, при том, что иностранные инвесторы сокращают долю своих активов на российском рынке. К тому же Мосбиржа готова к дополнительным первичным размещениям в ближайшем будущем. Крупнейшая российская биржа переживает в этом году настоящий бум, поскольку розничные инвесторы приобщаются к биржевой торговле в условиях карантина, рекордно низкие процентные ставки в банках подталкивают их к этому", - отмечает Миронюк. "Московская биржа" ожидает, что число розничных инвесторов достигнет 10 млн в 2021 году. Год назад данная планка считалась достижимой на горизонте от трех до пяти лет, сказал в интервью генеральный директор Юрий Денисов. В сентябре на фондовую биржу пришли 610 тыс. человек, это новые клиенты, которые открыли счета для торговли на Московской бирже. Важность данного показателя для государства подчеркивает то, что Центральному банку принадлежит 17,8% акций биржи. Ключевая ставка в этом году снизилась до рекордного минимума, что удешевило кредитование и помогло экономике оправиться от пандемии и низких цен на нефть. Частные инвесторы купили в этом году акций на 335,4 млрд рублей ($4,36 млрд), часто заменяя иностранных инвесторов, когда последние продавали российских активы. Ранее на иностранцев приходилось около половины биржевых торгов на российских биржах, и по состоянию на сентябрь им принадлежала примерно треть государственных облигаций. По словам Ю.Денисова, в ближайшие несколько кварталов от трех до пяти новых компаний планируют разместить акции на Московской бирже. Он не назвал конкретные имена, но предположил, что количество заявок на IPO будет расти. "Московская биржа" в последние годы провела реформы инфраструктуры, в том числе введены новые системы расчетов и развит центральный депозитарий (НРД), что, по мнению эксперта "Фридом Финанс", сделало листинг на отечественном рынке более привлекательным и облегчило доступ для физических лиц в условиях повышенной волатильности рынка во всем мире. Чтобы привлечь больше клиентов, биржа планирует в 2021 году увеличить торговую сессию на валютном рынке и расширит спектр иностранных голубых фишек на своем фондовом рынке. В ноябре биржа вновь предложит номинированные в рублях акции флагманов рынка США, в результате чего к концу 2021 года общее количество торгуемых иностранных акций достигнет 300. На Мосбирже на иностранные акции пока приходится меньше процента от общего оборота, отмечается в комментарии Миронюка. "Для акций самой Мосбиржи считаем наиболее важным на текущей ситуации показателем рост комиссионных доходов за второй квартал на 21,8%. Ускоряющееся развитие Мосбиржи заставит в ближайшее время котировки протестировать максимум в районе 155 руб/акцию. Долгосрочная целевая цена 197,7 руб./акция", - резюмирует эксперт "Фридом Финанс".
.
Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
.
14 октября 2020 года 16:02
Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов - Julius Baer
Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов и введению отрицательных процентных ставок Банком Англии, сообщается в комментарии Julius Baer. "Саммит ЕС на этой неделе (15-16 октября) считается крайним сроком для... читать дальше
.14 октября 2020 года 15:14
Индекс S&P500 в ходе сессии среды, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 3500-3550 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к росту, но в то же время выглядит достаточно уязвимо, отмечает младший аналитик Михаил Денисламов.... читать дальше
.14 октября 2020 года 14:29
Цены на алюминий торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, но это временно - Julius Baer
Цены на алюминий торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, поскольку за последние два месяца Китай превратился из экспортера алюминия в импортера, что способствовало росту рыночных настроений и подтолкнуло котировки к новым высотам, говорится в комментарии эксперта Julius... читать дальше
.14 октября 2020 года 12:09
Инвесторы мыслят слишком узко, ожидая стимулирующих мер и игнорируя фундаментальные изменения - ITI Capital
Американские и мировые индексы снизились во вторник несмотря на то, что прибыль банков и авиакомпаний превосходит ожидания, что указывает на продолжающееся восстановление. Инвесторы мыслят слишком узко, ожидая стимулирующих мер и игнорируя фундаментальные изменения, говорится в комментарии ITI... читать дальше
.14 октября 2020 года 10:42
Ближайший фьючерс на нефть марки Brent держится чуть выше $42/барр., констатирует управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. В среду в фокусе будут данные от API, в четверг - от Минэнерго США, которые отразят эффект от остановки добычи из-за урагана. "Временно это может оказать нефти... читать дальше
.14 октября 2020 года 10:11
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в среду теряют порядка 0,5% после повышения во вторник, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "На рынке продолжается боковое движение, но краткосрочным позитивным сигналом при этом можно считать увеличение котировок накануне,... читать дальше
.14 октября 2020 года 09:42
Российский фондовый рынок в среду, возможно, покажет небольшое снижение ввиду общего пессимизма на глобальных рынках, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Динамика рынка акций США во вторник была негативной на фоне неоднозначной отчётности крупных компаний. В среду утром фьючерсы... читать дальше
.14 октября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильной сессии во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок уменьшаются на торгах в среду. читать дальше
.13 октября 2020 года 19:06
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в 2021г цена на золото вырастет, а до конца 2020г стоит ожидать боковой динамики в диапазоне 1850-1950 долл./унц., говорится в обзоре банка. Стоимость золота с сентября упала ниже 1900 долл. /унц. из-за более крепкого доллара. Федрезерв уже заявил, что... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:20
Цена Brent до конца октября останется в диапазоне 39,5-44 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. После резкого падения котировок Brent в начале октября эксперт ожидает преимущественно боковую динамику. Нефтяные котировки неустойчивы, подчеркивает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.