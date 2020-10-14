BCS Express открыл торговую идею: покупать GDR Mail.ru Group от уровня 2200 руб. с целью 2400 руб. на срок до 6 месяцев, отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева. Потенциальная доходность сделки +9,1%. Стоп-лосс устанавливается на уровне 2050 руб.

"Акции Mail.ru Group относятся к редким для российского рынка "историям роста" - это те компании, бизнес которых стремительно развивается, - пишет Пучкарев. - В последние годы сложился тренд, что "истории роста" опережают в доходности "истории стоимости" - зрелые стабильные компании. Это особенно заметно в IT-секторе, который является самым быстрорастущим. В среднем за последние кварталы выручка Mail.ru Group росла более чем на 21%. В перспективе рост может продолжиться, особенно в свете влияния на компанию коронавируса".

Бизнес Mail.ru Group диверсифицирован, и отдельные направления даже могут стать, по мнению аналитика, бенефициарами роста темпов распространения коронавируса. Речь идет о сегменте онлайн-игр. По итогам II квартала 2020 г. выручка направления выросла на 44,3%, так как в условиях самоизоляции людям пришлось переориентироваться на онлайн-развлечения.

"Сейчас, когда в России наблюдаются рекордные темпы распространения COVID-19, акции Mail.ru Group могут получить очередной толчок к развитию данного сегмента, - считает Пучкарев. - Бизнес Mail.ru Group во многом схож с Яндексом, однако оценены компании по-разному. По всем ключевым мультипликаторам Mail.ru Group недооценен в сравнении с Яндексом. При этом объективных причин для настолько сильного разрыва нет. Таким образом, акции Mail.ru Group могут позитивно переоцениться. Плюс дополнительным драйвером выступает возможность включения бумаг компании в индекс MSCI Russia".

Также эксперт BCS Express указывает на риски:

- Последствия коронавируса могут негативно отразиться на рекламном бизнесе компании;

- Снижение реальных доходов населения.