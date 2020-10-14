Рубль в краткосрочной перспективе, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,6-77,63 руб./$1 - "БКС Мир инвестиций"

Вслед за восходящим импульсом рубль в среду возобновил активное снижение, реагируя на провал мировых рынков и нефти. В результате, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, российская валюта обновила минимум текущей недели в паре с долларом. "С технической точки зрения, пара USD/RUB продемонстрировала восходящий импульс, но натолкнулась на промежуточное сопротивление 77,62 руб./$1, после чего стала корректироваться. Вероятно, формируется диапазон консолидации 76,6-77,63 руб./$1, в котором доллар будет находиться в краткосрочной перспективе", - полагает Бабин.