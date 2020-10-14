Значимые поводы для улучшения настроений на рынке акций вряд ли появятся до окончания торгов - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды не показывали существенных изменений, ощущая влияние как корпоративных факторов, так и более слабого рубля, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Значимые поводы для улучшения настроений до конца дня у отечественных активов вряд ли появятся, особенно с учетом того, что и западные инвесторы скорее склонны к фиксации прибыли", - пишет она в комментарии инвесткомпании.