Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов - Julius Baer

Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов и введению отрицательных процентных ставок Банком Англии, сообщается в комментарии Julius Baer.

"Саммит ЕС на этой неделе (15-16 октября) считается крайним сроком для заключения торговой сделки между Лондоном и Брюсселем. В последнее время оптимизм в отношении возможного урегулирования разногласий укреплялся. При этом в случае неудачи, которая приведет к прекращению действия торгового соглашения в конце года, фунт стерлингов ждет ослабление. Продление переговоров (решающей датой станет декабрьский саммит ЕС) поддержит текущие уровни, тогда как базовая сделка о свободной торговле сможет предложить лишь небольшое облегчение, так как не сможет полностью предотвратить неблагоприятные последствия Brexit, поскольку она не распространяется на сектор услуг", - указывает экономист Дэвид Мейер.