Акции "Аэрофлота" интересны для покупки на долгосрочный период - "ФИНАМ"

Российский рынок акций в начале торгов среды демонстрировал позитив, отчитались "Детский мир" и ГК "Эталон", торгующиеся "лучше рынка" благодаря позитивным данным, констатирует инвестиционный консультант "ФИНАМа" Сергей Давыдов. По его мнению, можно обратить внимание на акции "Аэрофлота" от текущих уровней с целью 77 рублей. Эти бумаги, говорится в комментарии специалиста, интересны в плане покупки на долгосрочный промежуток времени.

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