Цены на алюминий торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, но это временно - Julius Baer

Цены на алюминий торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, поскольку за последние два месяца Китай превратился из экспортера алюминия в импортера, что способствовало росту рыночных настроений и подтолкнуло котировки к новым высотам, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Карстена Менке. Банк сохраняет нейтральную позицию по металлу.

"Такое положение вещей - временное явление, поскольку оно является результатом необычно высокой разницы в ценах на алюминий между Китаем и остальным миром, - считает Менке. - Эта разница должна рано или поздно исчезнуть. На наш взгляд, цены на алюминий торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, и сохраняем нейтральную позицию по алюминию. За последнее десятилетие рынок алюминия привык к значительным объемам экспорта из Китая".

По мнению эксперта банка, торговая напряженность с США отчасти может быть связана с рынком алюминия. На сегодняшний день на Китай приходится более половины всего производства алюминия в мире, что намного больше, чем нужно стране. Тем не менее, за последние два месяца Китай превратился в импортера, подталкивая цены к новым максимумам. Движущей силой этого роста импорта являются финансовые, а не коммерческие факторы, поскольку местные цены в Китае намного выше, чем в остальном мире, что побуждает финансовых трейдеров закупать металл за границей и продавать его на внутреннем рынке.

Этот металл не обязательно предназначен для коммерческого использования, полагает Менке, а, скорее, лежит на складах. "Глядя на уровень запасов в Китае, мы не видим дефицита, который оправдал бы такой высокий импорт. Следовательно, мы считаем, что рост импорта должен быть временным явлением, которое снова исчезнет, когда остальной мир оправится от рецессии", - делает вывод эксперт Julius Baer.

По мнению Менке, ключевым показателем, на который следует обратить внимание, является промышленное производство, которое по-прежнему на 7-13% ниже докризисного уровня в Европе, Японии и США - крупнейших мировых потребителях алюминия после Китая. "Мы полагаем, что цены на алюминий торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона и сохраняем нейтральную позицию. Все более "бычьи" настроения на рынке должны ограничить потенциал роста котировок с текущих уровней", - резюмирует аналитик Julius Baer.