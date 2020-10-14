Спекулятивный интерес к покупкам акций Московской биржи может сохраниться - "НФК-Сбережения"

Спекулятивный интерес к покупкам акций "Московской биржи" может сохраниться, поскольку она станет ключевым выгодоприобретателем вероятного расширения инвестиционной активности, говорится в комментарии директора по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексея Кузьмина.

"Если сейчас на валютном рынке рубль продолжает находиться в области сопротивления, преодоление которого могло бы привести к новой волне ослабления рубля, то на рынке государственного долга уже третью неделю наблюдается восстановление (с вышеуказанного минимума котировка по индексу RGBI восстановилась к отметке 154,02). Такая активность инвесторов может свидетельствовать об ожиданиях нормализации ситуации и снижения общего уровня рисков, в том числе ожиданиях перехода российской валюты к восстановлению", - отмечает Кузьмин.

Подобное развитие событий, в свою очередь, открывает возможности спекулятивных покупок и на рынке акций, поскольку текущие уровни по индексу Мосбиржи, после охлаждения последних месяцев, вновь могут показаться привлекательными, полагает эксперт "НФК-Сбережения".

Еще одним косвенным признаком наступления относительно благоприятного периода, по мнению Кузьмина, может служить недавнее IPO Совкомфлота, прервавшее многолетний период отсутствия первичных размещений, и существенное усиление роли частных инвесторов (из 43 млрд привлеченных Совкомфлотом средств порядка 6 млрд поступили от частных инвесторов). При этом согласно сообщениям представителей Мосбиржи в ближайшие несколько кварталов возможно еще порядка 3-5 новых размещений.

"Очевидно, что ключевым выгодоприобретателем расширения инвестиционной активности будет продолжать оставаться Мосбиржа, поэтому спекулятивный интерес к покупкам ее акций может сохраниться. Если говорить об отраслевых индексах, то весьма слабую динамику продемонстрировал в последние месяцы индекс нефти и газа. В этой связи возможен повышенный интерес к акциям Роснефти, диапазонные торги по которым могут послужить подготовкой к восстановительной динамике", - считает эксперт "НФК-Сбережения".

Также эксперт напоминает, что в рамках предстоящей второй половины октября ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и публикация среднесрочного макроэкономического прогноза (запланированы на 23 октября). Активность мегарегулятора ожидается весьма сдержанной в силу рисков, связанных с предстоящими в начале ноября выборами в США.

Таким образом, торги в ближайшие несколько дней, скорее всего, будут проходить в относительно спокойных условиях, что открывает возможности для развития индивидуальных трендов в отдельных ценных бумагах, заключает Кузьмин.