.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Спекулятивный интерес к покупкам акций Московской биржи может сохраниться - "НФК-Сбережения"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 октября 2020 года 13:55
Спекулятивный интерес к покупкам акций Московской биржи может сохраниться - "НФК-Сбережения"
Спекулятивный интерес к покупкам акций "Московской биржи" может сохраниться, поскольку она станет ключевым выгодоприобретателем вероятного расширения инвестиционной активности, говорится в комментарии директора по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексея Кузьмина. "Если сейчас на валютном рынке рубль продолжает находиться в области сопротивления, преодоление которого могло бы привести к новой волне ослабления рубля, то на рынке государственного долга уже третью неделю наблюдается восстановление (с вышеуказанного минимума котировка по индексу RGBI восстановилась к отметке 154,02). Такая активность инвесторов может свидетельствовать об ожиданиях нормализации ситуации и снижения общего уровня рисков, в том числе ожиданиях перехода российской валюты к восстановлению", - отмечает Кузьмин. Подобное развитие событий, в свою очередь, открывает возможности спекулятивных покупок и на рынке акций, поскольку текущие уровни по индексу Мосбиржи, после охлаждения последних месяцев, вновь могут показаться привлекательными, полагает эксперт "НФК-Сбережения". Еще одним косвенным признаком наступления относительно благоприятного периода, по мнению Кузьмина, может служить недавнее IPO Совкомфлота, прервавшее многолетний период отсутствия первичных размещений, и существенное усиление роли частных инвесторов (из 43 млрд привлеченных Совкомфлотом средств порядка 6 млрд поступили от частных инвесторов). При этом согласно сообщениям представителей Мосбиржи в ближайшие несколько кварталов возможно еще порядка 3-5 новых размещений. "Очевидно, что ключевым выгодоприобретателем расширения инвестиционной активности будет продолжать оставаться Мосбиржа, поэтому спекулятивный интерес к покупкам ее акций может сохраниться. Если говорить об отраслевых индексах, то весьма слабую динамику продемонстрировал в последние месяцы индекс нефти и газа. В этой связи возможен повышенный интерес к акциям Роснефти, диапазонные торги по которым могут послужить подготовкой к восстановительной динамике", - считает эксперт "НФК-Сбережения". Также эксперт напоминает, что в рамках предстоящей второй половины октября ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и публикация среднесрочного макроэкономического прогноза (запланированы на 23 октября). Активность мегарегулятора ожидается весьма сдержанной в силу рисков, связанных с предстоящими в начале ноября выборами в США. Таким образом, торги в ближайшие несколько дней, скорее всего, будут проходить в относительно спокойных условиях, что открывает возможности для развития индивидуальных трендов в отдельных ценных бумагах, заключает Кузьмин.
.
Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
.
14 октября 2020 года 16:02
Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов - Julius Baer
Возможная неудача по заключению торговой сделки между Великобританией и ЕС может привести к ослаблению фунта стерлингов и введению отрицательных процентных ставок Банком Англии, сообщается в комментарии Julius Baer. "Саммит ЕС на этой неделе (15-16 октября) считается крайним сроком для... читать дальше
.14 октября 2020 года 15:14
Индекс S&P500 в ходе сессии среды, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 3500-3550 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Технически индекс S&P500 демонстрирует склонность к росту, но в то же время выглядит достаточно уязвимо, отмечает младший аналитик Михаил Денисламов.... читать дальше
.14 октября 2020 года 14:29
Цены на алюминий торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, но это временно - Julius Baer
Цены на алюминий торгуются в верхней части фундаментально обоснованного диапазона, поскольку за последние два месяца Китай превратился из экспортера алюминия в импортера, что способствовало росту рыночных настроений и подтолкнуло котировки к новым высотам, говорится в комментарии эксперта Julius... читать дальше
.14 октября 2020 года 12:09
Инвесторы мыслят слишком узко, ожидая стимулирующих мер и игнорируя фундаментальные изменения - ITI Capital
Американские и мировые индексы снизились во вторник несмотря на то, что прибыль банков и авиакомпаний превосходит ожидания, что указывает на продолжающееся восстановление. Инвесторы мыслят слишком узко, ожидая стимулирующих мер и игнорируя фундаментальные изменения, говорится в комментарии ITI... читать дальше
.14 октября 2020 года 10:42
Ближайший фьючерс на нефть марки Brent держится чуть выше $42/барр., констатирует управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова. В среду в фокусе будут данные от API, в четверг - от Минэнерго США, которые отразят эффект от остановки добычи из-за урагана. "Временно это может оказать нефти... читать дальше
.14 октября 2020 года 10:11
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в среду теряют порядка 0,5% после повышения во вторник, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "На рынке продолжается боковое движение, но краткосрочным позитивным сигналом при этом можно считать увеличение котировок накануне,... читать дальше
.14 октября 2020 года 09:42
Российский фондовый рынок в среду, возможно, покажет небольшое снижение ввиду общего пессимизма на глобальных рынках, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Динамика рынка акций США во вторник была негативной на фоне неоднозначной отчётности крупных компаний. В среду утром фьючерсы... читать дальше
.14 октября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы снизились по итогам волатильной сессии во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок уменьшаются на торгах в среду. читать дальше
.13 октября 2020 года 19:06
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в 2021г цена на золото вырастет, а до конца 2020г стоит ожидать боковой динамики в диапазоне 1850-1950 долл./унц., говорится в обзоре банка. Стоимость золота с сентября упала ниже 1900 долл. /унц. из-за более крепкого доллара. Федрезерв уже заявил, что... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:20
Цена Brent до конца октября останется в диапазоне 39,5-44 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. После резкого падения котировок Brent в начале октября эксперт ожидает преимущественно боковую динамику. Нефтяные котировки неустойчивы, подчеркивает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.