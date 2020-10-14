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14 октября 2020 года 12:24

Sberbank CIB снизил прогноз по индексу РТС на конец года до 1300п из-за повышения премии за риск

Sberbank CIB понизил прогноз уровня индекса РТС на конец 2020 года до 1300 пунктов в связи с повышением премии за страновой риск и премии за риск вложения в российские акции. Прогнозы аналитиков на конец 2021 года чуть более оптимистичны: по их оценкам, индекс может повыситься до 1500—1600 пунктов. Среди текущих негативных факторов эксперты отмечают геополитические риски, неожиданные изменения в налогообложении экспортёров, увеличение предложения акций в результате IPO и SPO, а также быстрый рост заболеваемости COVID-19.

Как говорится в аналитических материалах инвестбанка, Sberbank CIB увеличили премию за риск вложения в российские акции на 100 базисных пунктов, чтобы отразить неопределённость в связи с изменениями в налоговом режиме. "Российское правительство повысило налоговую нагрузку добывающего сектора и нефтяных компаний. Увеличение налоговых выплат в результате этих мер будет не очень значительным, около 2-5% EBITDA компаний", - пишут они.

Осторожный подход к оценке рыночных перспектив на ближайшее время предполагает формирование защитных позиций в отдельных акциях, считают эксперты инвестбанка. Среди защитных активов они отдают предпочтение бумагам Polymetal, "Московской биржи", МТС и ОГК-2. Кроме того, эксперты считают привлекательными "Яндекс" и Mail.ru Group, у которых есть собственные факторы роста. В нефтегазовом секторе им нравятся "Газпром", "Татнефть" и "Роснефть".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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