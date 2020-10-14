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14 октября 2020 года 12:09
Инвесторы мыслят слишком узко, ожидая стимулирующих мер и игнорируя фундаментальные изменения - ITI Capital
Американские и мировые индексы снизились во вторник несмотря на то, что прибыль банков и авиакомпаний превосходит ожидания, что указывает на продолжающееся восстановление. Инвесторы мыслят слишком узко, ожидая стимулирующих мер и игнорируя фундаментальные изменения, говорится в комментарии ITI Capital. МВФ улучшил прогноз по глобальной экономике, по оценкам фонда, мировой ВВП сократится на 4,4% по сравнению с предыдущим прогнозом в -5,3%, в 2021 г. рост составит более 5%. Dow Jones снизился на 0,5%, до 28679,81 п., прервав рост, длившийся четыре сессии. S&P 500 отступил на 0,6%, до 3511,93 п., Nasdaq - на 0,1%, до 11863,9 п. Прибыль крупнейшего американского банка выросла по сравнению с прошлым годом, предшествующим приходу пандемии. JPMorgan сообщил, что прибыль за третий квартал увеличилась на 4% по сравнению с прошлым годом, превзойдя оценки аналитиков. Результаты Citigroup также оказались лучше прогнозов экспертов. "Результаты двух банков за третий квартал свидетельствуют о том, что бизнес и потребители справлялись на удивление хорошо последние месяцы после того, как из-за пандемии экономика США сползла в рецессию. Результаты улучшились, потому что банки отложили меньше средств на покрытие возможных потерь по кредитам. У них остаются значительные резервы на случай высокой безработицы в следующем году и невыплат по кредитам", - пишут специалисты ITI Capital. JPMorgan отложил в третьем квартале $611 млн, а за предыдущие два квартала - почти $34 млрд, Citigroup - $2,26 млрд по сравнению с более чем $7 млрд в каждом из предыдущих двух кварталов. Оба банка смогли высвободить часть своих резервов. Прибыль BlackRock за последний квартал составила $1,36 млрд, увеличившись с $1,1 млрд за тот же период годом ранее или на 22%. Выручка BlackRock выросла на 18%, превзойдя оценки аналитиков. Delta Air Lines с осторожным оптимизмом прогнозирует восстановление спроса на авиаперевозки, при этом компания сообщила, что убытки растут, так как последствия пандемии будут влиять на сектор в течение многих лет. Ликвидность крупнейшей по объему выручки авиакомпании по итогам квартала составила $22 млрд, предприятие сообщило о сокращении расходов. Авиаперевозчик отложил заказы на новые самолеты, что позволит сэкономить $5 млрд до 2022 г., а также выведет из эксплуатации старые самолеты, отмечают аналитики ITI Capital. Delta потратила годы на погашение долга до начала пандемии, из-за чего авиакомпания оказалась в более выгодном положении по сравнению с некоторыми конкурентами. Во вторник Delta сообщила, что чистый убыток за квартал по сентябрь составил $5,4 млрд, а продажи упали на 76%, составив $3,1 млрд. Убыток в $3,3 на акцию превзошел ожидания аналитиков. Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на импорт самолетов Boeing и других американских товаров на $3,99 млрд в год в рамках многолетнего торгового спора. Решение, принятое во вторник, позволяет ЕС ответить на пошлины, которыми торговая организация в октябре прошлого года разрешила США обложить самолеты Airbus и другой европейский импорт объемом $7,5 млрд, что является крупнейшим по сумме арбитражным решением в истории ВТО.
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Компании упоминаемые в новости: JPMorgan Chase & Co, Delta Air Lines, BlackRock
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