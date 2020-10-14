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14 октября 2020 года 11:49
Saxo Bank высоко оценивает российские корпоративные облигации инвестиционного уровня с коротким сроком погашения
Saxo Bank высоко оценивает российские корпоративные облигации инвестиционного уровня с коротким сроком погашения, отмечая в числе фаворитов "АЛРОСА", "Газпром", "Лукойл" и "Северсталь", говорится в аналитическом материале эксперта банка Альтеа Спиноцци. "Россия может выдержать длительный экономический шок лучше большинства других развивающихся рынков ввиду значительных международных резервов и разумной кредитно-денежной политики, - полагает Спиноцци. - Хотя многие развивающиеся рынки имеют схожие проблемы, России, видимо, проще пройти через этот кризис и использовать необходимые инструменты для преодоления нового удара по экономике в связи со второй волной COVID-19. Страна обладает внушительными международными резервами, при этом кредитно-денежные меры и эмиссия долга не использовались так активно, как в других развивающихся странах". По мнению эксперта, хотя государственная и корпоративная задолженность в России выглядят лучше, чем на других развивающихся рынках, цены облигаций, скорее всего, продолжат падать из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации в мире. Поэтому так важно снизить продолжительность риска и тщательно относиться к выбору среди бумаг с коротким сроком погашения. Аналитик Saxo Bank считает ценными российские корпоративные облигации инвестиционного уровня с коротким сроком погашения, называя в числе фаворитов "АЛРОСА", "Газпром", "Лукойл" и "Северсталь" . "АЛРОСА" - это российская группа компаний, добывающих алмазы, на долю которой приходится почти 30% мировой добычи. После падения продаж в связи с пандемией компания значительно улучшила этот показатель в августе. Однако теперь, когда весьма вероятна вторая волна коронавируса, эксперты банка ожидают снижения этих цифр. "Компания занимает прочные позиции при весьма умеренном леверидже, поэтому мы не думаем, что ее кредитный рейтинг будет понижен, если только такое понижение рейтинга не произойдет в отношении российских гособлигаций", -отмечает Спиноцци. Компания имеет три вида облигаций в обращении: со сроком погашения в ноябре этого года (XS0555493203), в апреле 2024 года (XS1843441731) и в июне 2027 года (XS2010030919). "Мы считаем, что по мере приближения выборов в США эти облигации, вероятнее всего, подвергнутся переоценке. Действительно, компания может испытывать трудности при рефинансировании облигаций со сроком погашения 3 ноября, при этом рынок будет занят пересмотром рисков в зависимости от результатов выборов. Это может быть идеальное время для вхождения в облигации со сроком до 2024 года, которые в данный момент дают доходность около 2,25%, но в итоге могут оказаться дешевле", - полагает специалист банка. Хотя из-за низких цен на природный газ выручка "Газпрома" и "Лукойла" была в этом году не на высоте, в последние два месяца наблюдается заметное восстановление. "Нам нравятся обе компании, так как у них умеренный леверидж по сравнению со средним значением в энергетической отрасли, - указывает эксперт Saxo Bank. - Доходность их облигаций сопоставима, хотя структура долга "Газпрома" сложнее, чем у "Лукойла". Основное различие между ними состоит в том, что "Газпром" находится во владении государства, а Лукойл - частная компания. Поэтому мы предпочитаем облигации "Газпрома", поскольку они должны быть более устойчивыми при общей распродаже на рынке. Облигации "Газпрома" с погашением в 2022 году (XS0805570354) имеют доходность около 1,7%, а доходность облигаций "Лукойла" со сроком до 2023 года (XS0919504562) составляет 1,75%". "Северсталь" - это российская сталелитейная компания. Облигации со сроком погашения в 2022 году (XS0841671000) предлагают доходность около 2%, что означает премию к казначейским облигациям США в 180 б.п. для двухлетнего инвестиционного горизонта. "Несмотря на то, что спрос в автомобильном секторе резко упал, в других секторах, таких как строительство, он увеличился, - подчеркивает аналитик банка. - Эта тенденция помогла фундаментальным показателям ухудшиться не так быстро, как ожидалось. Коэффициент долговой нагрузки компании несколько выше, чем у НЛМК, однако для покупки облигаций последнего необходимо растянуть одну инвестицию до 2024 года. Мы считаем, что возможность инвестировать в краткосрочные облигации со значительной премией к казначейским облигациям делает бумаги "Северстали" со сроком погашения в 2022 году очень привлекательными".
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК, Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Северсталь
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14 октября 2020 года 16:02
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