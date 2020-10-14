Диапазон 76,50-77,50 руб./$1 сохраняет свою актуальность на ближайшие дни - "ЛОКО-Инвест"

Директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой считает, что диапазон 76,50-77,50/USD сохраняет свою актуальность на ближайшие дни, если мы не увидим сильного ухудшения внешнего фона и дальнейшего более масштабного снижения цен на нефть, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Несмотря на ослабление большинства ЕМ валют, рубль во вторник укрепился на 0,1% в ходе довольно волатильной торговой сессии. Возобновившийся рост доллара к основным мировым валютам в среду толкает рубль и ЕМ валюты снова вниз, однако предстоящий налоговый период в РФ может обеспечить рублю умеренную поддержку. Диапазон 76.50-77.50/USD сохраняет свою актуальность на ближайшие дни, если мы не увидим сильного ухудшения внешнего фона и дальнейшего более масштабного снижения цен на нефть", - полагает Полевой.