Промсвязьбанк прогнозирует большой спрос на новый флоатер ОФЗ-ПК 29017 на аукционе Минфина в среду

Аналитики Промсвязьбанка ожидают большой спрос во время аукциона Минфина в среду на новый флоатер ОФЗ-ПК 29017 (погашение 25 августа 2032 г.) со стороны российских банков, которые на этой неделе получили дополнительную ликвидность от ЦБР, говорится в комментарии.

Покупки рублевых облигаций во вторник проходили на фоне роста нефтяных цен и усиления "аппетита" к риску развивающихся стран на глобальных рынках. Инвесторы ожидают, что ограничения деловой активности из-за коронавируса будут не такими масштабными, как весной, а монетарные и бюджетные стимулы расширятся, отмечает главный аналитик Дмитрий Монастыршин.

Минфин РФ в среду проведет размещение нового флоатера ОФЗ-ПК 29017 (погашение 25 августа 2032 г.) и 15-летних ОФЗ с фиксированным купоном серии 26233 без объявления лимита.

"Ожидаем большой спрос на флоатер со стороны российских банков, которые на этой неделе получили дополнительную ликвидность от ЦБР по операциям месячного РЕПО на сумму 600 млрд руб. С учетом рисков снижения нефтяных цен и ослабления рубля для 10-летних ОФЗ считаем актуальным диапазон доходности 5,95-6,15% годовых", - пишет Монастыршин.