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13 октября 2020 года 18:43
BCS GM снизил оценку бумаг нефтекомпаний РФ на 4-21%, дает при этом для них рекомендацию "покупать" в свете сохранения потенциала роста
(добавлен текст после 2-го абзаца) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив при этом их неизменными для бумаг "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK). В то же время для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать"; для бумаг остальных компаний сектора - депозитарных расписок "Газпрома", "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "НОВАТЭКа", "Роснефти" (MOEX: ROSN), привилегированных акций "Сургутнефтегаза", обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) - эксперты подтвердили рекомендацию "покупать". "Есть такое выражение, которое приписывается Жан-Батисту Кольберу (французский государственный деятель XVII века - прим. ИФ): "Налогообложение - это искусство ощипывать гуся так, чтобы получить максимум перьев при минимуме писка". Было вполне ожидаемо, что озвученное в середине сентября предложение Минфина РФ отменить все налоговые льготы на добычу сверхвязкой нефти и на выработанных месторождениях, а также ужесточить режим налога на дополнительный доход (НДД) вызовет бурную реакцию, что и произошло. Однако скорость, с которой ведомство внесло оформленный законопроект в Госдуму, похоже, застала большую часть российской нефтяной отрасли врасплох", - отмечается в обзоре BCS Global Markets. При этом эксперты полагают, что налоговая реформа Минфина не окажется столь разрушительной для российской нефтяной отрасли, как предполагалось изначально. "Российская нефтяная промышленность - это не просто птица, которую можно ощипать, а курица, которая несет золотые яйца для бюджета России. Правительство должен беспокоить риск случайного устранения финансового стимула для добычи нефти. Хотя пандемия оказала давление на федеральный бюджет, мы считаем, что Минфин стремится не только пополнить казну на краткосрочную перспективу, но и пытается упростить и рационализировать налоговый кодекс. Вместо того чтобы просто повышать налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете, Минфин переводит добычу сверхвязкой нефти и нефти на истощенных месторождениях под действие налога на добавленный доход (НДД) и, судя по пояснительной записке к законопроекту, не ожидает существенного снижения добычи в результате изменений" - пишут аналитики. Как говорится в обзоре, эксперты пришли к выводу, что новое законодательство приведет к заметному снижению оценки "Татнефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" - трех крупнейших бенефициаров налоговых льгот (помимо "Роснефти"). В результате прогнозные цены бумаг этой "тройки" понижены на 15-21%. Другие компании, по мнению аналитиков, пострадают не так сильно. "В свете весьма ограниченного влияния изменений двух видов налоговых льгот прогнозные цены привилегированных и обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" понижены на 7% и 8%, соответственно. У "Роснефти", единственной компании, которую решение Минфина, очевидно, не застигло врасплох (поскольку в первоначальный вариант законопроекта уже были включены значительные налоговые вычеты для двух ее месторождений), снижение целевой цены составило всего 4%", - говорится в отчете.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Новатэк
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