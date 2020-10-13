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13 октября 2020 года 17:43
Целевой ориентир по индексу Мосбиржи на конец 2020г понижен с 2900 до 2850 пунктов - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка понижают целевой ориентир по индексу Мосбиржи на конец 2020г с 2900 до 2850 пунктов, отмечается в обзоре банка. Текущая ситуация вынуждает экспертов сохранять консервативный взгляд на российский рынок акций. "Повышение санкционных рисков и перспективы сокращения дивидендных выплат, хотя и носят временный характер, несколько снижают среднесрочную привлекательность российского рынка, - указывают аналитики банка. - Все еще сложная ситуация с пандемией и перспектива некоторого охлаждения мировых рынков в условиях неопределенности исхода выборов в США и сценария Brexit также продолжат препятствовать росту индекса МосБиржи к фундаментально обоснованным уровням". "Мы опасаемся усиления в 4 квартале давления на рынок со стороны не вполне благоприятного внешнего фона и геополитических опасений, однако рассчитываем, что к концу года конъюнктурный негатив ослабит свое влияние. Из-за несколько больших макрорисков мы понижаем целевой ориентир по индексу Мосбиржи на конец 2020 года с 2900 до 2850 пунктов", - пишут специалисты банка. Вместе с тем российский рынок акций, на взгляд экспертов Промсвязьбанка, остается долгосрочно привлекательным: ключевые метрики невысоки относительно ЕМ, дивидендная доходность рынка заметно превышает инфляцию, а бизнес и денежные потоки ключевых сегментов выглядят устойчивыми.
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