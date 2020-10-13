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13 октября 2020 года 17:15
Акции развивающихся рынков показали сильное восстановление после спада в марте 2020 года - Julius Baer
Акции развивающихся рынков показали сильное восстановление после спада в марте 2020 года, говорится в комментарии аналитика Julius Baer Матье Рашете. По его мнению, потенциальная вакцина против COVID-19 может в конечном итоге спровоцировать более значительную ротацию ценных бумаг, что принесет пользу рынкам акций Латинской Америки и Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Как и акции развитых рынков, акции развивающихся рынков продемонстрировали сильный отскок от минимумов в конце марта этого года. По мнению Рашете, основном отскок связан с активным восстановлением азиатских акций, особенно китайских, которые сейчас составляют 41% эталонного индекса развивающихся рынков. Ослабление доллара США также оказало поддержку, и эксперт Julius Baer ожидает, что валюта продолжит обесцениваться. "Что касается предстоящих президентских выборов в США, мы считаем, что победа Джо Байдена несколько более позитивна для акций развивающихся стран в относительном выражении, учитывая ожидаемое негативное влияние на доллар США и меньшую неопределенность в отношении внешней политики США, которая была основным препятствием в последние четыре года", - указывает Рашете. Тем не менее, на развивающихся рынках существуют резкие различия в региональных показателях и перспективах. Рынки акций в Латинской Америке и регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки в твердой валюте по-прежнему намного ниже, чем в начале года. Это, по мнению аналитика банка, можно объяснить отраслевой структурой региональных индексов. Акции развивающихся рынков за пределами Азии по-прежнему в значительной степени ориентированы на секторы "старой экономики", такие как финансы, нефть и газ и материалы, которые составляют половину базового индекса. Индекс развивающихся стран Азии, с другой стороны, больше склоняется в сторону акций "новой экономики", включая ИТ-компании, потребительский сектор и сектор здравоохранения. "Таким образом, относительная динамика акций развивающихся стран, например индексы Азии против развивающихся стран Азии, сильно коррелирует с относительной динамикой индексов MSCI Value и MSCI Growth. Несмотря на то, что стоимостные акции торгуются с многолетним рекордным дисконтом по сравнению с акциями роста, трудно назвать дно сравнительной более низкой динамики. Потенциальная вакцина против COVID-19 может в конечном итоге спровоцировать более значительную ротацию ценных бумаг, что принесет пользу рынкам акций Латинской Америки и Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки", - резюмирует эксперт Julius Baer.
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