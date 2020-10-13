Продажи в рамках Amazon Prime Day могут приблизиться к $10 млрд - эксперты

Продажи в рамках ежегодной акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Prime Day могут составить в этом году $9,1 млрд, в том числе $6,2 млрд в США, прогнозируют эксперты eMarketer, на которых ссылается MarketWatch.

Американская компания из-за коронавируса перенесла распродажу, которая обычно проходит летом, на 13-14 октября. Таким образом, в этом году Prime Day совпадает с началом сезона предпраздничных покупок.

"Несмотря на экономическую неопределенность, потребители продолжают тратить значительные средства на онлайн-покупки и ищут выгодные предложения в преддверии праздничного сезона", - отмечают в eMarketer.

Amazon обычно не раскрывает данных о продажах в Prime Day.

По прогнозу аналитиков JPMorgan, показатель составит $7,5 млрд по сравнению с прошлогодним прогнозом на уровне $5,3 млрд.

"Мы считаем, что Amazon может выиграть от более раннего начала периода праздничных покупок", - считают в JPMorgan.

Эксперты ожидают, что рост онлайн продаж ускорится в предпраздничный сезон, однако отмечают, что "Amazon готов к предпраздничному скачку" благодаря открытию новых складов. Помимо этого, ожидается, что логистическая служба Amazon доставит более 50% заказов, позволив сократить зависимость от сторонних сервисов доставки.

Грег Портел из консалтинговой фирмы Kearney считает, что потребители будут, в первую очередь, покупать такие товары, как электроника, бытовые приборы, товары для работы.

В сентябре Amazon представила новую линейку умных колонок Echo, которые ранее были одним из самых популярных товаров на Prime Day.

В текущем году акция Amazon может привлечь новые возрастные группы покупателей, которые во время пандемии стали совершать онлайн-покупки.

"Поскольку старшие поколения пользуются технологиями больше, чем ожидалось, траектория роста онлайн-торговли теперь выглядит иначе, чем всего несколько месяцев назад. Для Prime Day это означает большее количество новых клиентов", - отмечает аналитик Global X Педро Паландрани.

Bank of America ожидает, что рост сопоставимых продаж в предпраздничный период в этом году составит 2,2% по сравнению с 2,7% в 2019 году. Аналитики банка отмечают, что "многие ритейлеры планируют начать предпраздничный сезон раньше и продвигать самовывоз товаров, чтобы предотвратить дополнительную плату и смягчить логистическую нагрузку в пиковые периоды".