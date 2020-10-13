Текущие "медвежьи" настроения на рынке нефти изменятся - Julius Baer

Главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation, Julius Baer Норберт Рюкер считает, что скептицизм нефтяного рынка преувеличен, так как спрос продолжает превышать предложение по мере восстановления мировой экономики, и ожидает нормализации рынка нефти в ближайшие месяцы, сообщается в комментарии.