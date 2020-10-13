Инвестировать, вероятно, стоит в акции компаний с растущим бизнесом - IT-сектор, Сбербанк, "Московская биржа" - "УНИВЕР Капитал"

Аналитики "УНИВЕР Капитала" отмечают, что на неделе на рынке акций РФ есть небольшой перевес "быков", и видны робкие попытки игры на повышение. "Время покупать акции "широким фронтом" пока не пришло, но сейчас есть определенные основания для оптимизма. Возможно, что через несколько дней рыночные "качели" сильно качнутся в сторону "быков". Инвестировать, вероятно, все же лучше не в акции нефтегазовых компаний, а в акции компаний с растущим бизнесом - IT-сектор, Сбербанк, "Московская биржа", - пишет руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников в своем комментарии.

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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа, Сбербанк России