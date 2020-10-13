S&P500 в ходе сессии вторника, вероятно, протестирует уровень 3560 пунктов - "Фридом Финанс"

Технически индекс S&P500 выглядит заметно сильнее, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Индикатор RSI сигнализирует об инициативе "быков" и приближается к зоне перекупленности, сохраняя при этом потенциал роста. Уровень исторического максимума в 3588 пунктов выступит серьезным сопротивлением для покупателей, отмечает Денисламов в комментарии компании.