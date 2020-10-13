Credit Suisse снизил оценку GDR Роснефти на 2%, оставив рейтинг "держать"

Credit Suisse понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $5,4 до $5,3 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $5,99 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,94 за штуку.