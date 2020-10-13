Главным источником неопределенности для рынка нефти остается COVID-19 - "БКС Мир инвестиций"

Главным источником неопределенности остается пандемия COVID-19, из-за которой в отдельных странах вновь возобновляются ограничения на мобильность граждан и деятельность предприятий, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. "Это чревато очередным снижением потребления жидкого топлива, что может повлиять на рыночный баланс и замедлить сокращение избыточных мировых запасов нефти. Однако в отличие от ситуации в марте-апреле сейчас страны, отдельные предприятия и медицинские учреждения уже лучше подготовлены к эпидемии, и таких масштабных "локдаунов", какие можно было наблюдать весной, не ожидается. Кроме того, участники сделки ОПЕК+ хорошо скоординировали свою деятельность и выражают готовность среагировать в случае необходимости", - обращает внимание эксперт.

Реакция, указывает Галактионов, одна - углубить сокращение добыч, если потребление вновь будет падать. В настоящий момент нефтедобытчики сокращают в совокупности 7,7 млн б/с до конца 2020 г., после чего смягчают ограничения до 5,7 млн б/с. По мере дальнейшего расширения эпидемии COVID-19 внимание участников рынка будет все больше обращено на риторику ОПЕК+ и заявления отдельных министров стран-участниц.

Вторник - день публикации ежемесячных отраслевых прогнозов по мировому рынку нефти от МЭА и ОПЕК. Оба отчета внимательно отслеживаются участниками рынка, отмечает специалист "БКС Мир инвестиций". В фокусе внимания могут быть прогнозы по росту спроса в 2020-2021 гг. и возможные заявления от министров ОПЕК по поводу сделки по сокращению добычи. В частности, интересен уровень исполнения сделки ОПЕК+ в сентябре, а также реализация дополнительных сокращений, объявленных в качестве компенсации за неполное исполнение квот в предыдущие месяцы. "Рискнем предположить, что полностью дополнительные сокращения реализовал только ОАЭ, а Ирак вновь оказался в числе отстающих", - пишет Галактионов. Также вечером будет опубликован ежемесячный отчет по буровой активности в США от EIA.