.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Sova Capital повысила рекомендацию для акций Аэрофлота до "держать", снизив при этом оценку на 18%
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 октября 2020 года 12:35
Sova Capital повысила рекомендацию для акций Аэрофлота до "держать", снизив при этом оценку на 18%
(добавлены 3-4-й абзацы и таблица) Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 68 рублей до 56 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". "Котировки акций авиакомпании упали на 30% с момента нашего последнего пересмотра 3 июня, и мы повышаем для них рекомендацию. Текущий потенциал падения рыночной стоимости бумаги до нашего прогнозного уровня составляет всего 7%", - пишут аналитики. Как говорится в обзоре, эксперты ожидают падения выручки "Аэрофлота" в 2020 году на 49,8% год к году, до 340,5 млрд рублей и далее ее роста в 2021 году на 85,3% год к году, до 631,1 млрд рублей. Прогноз по EBITDA компании от аналитиков Sova Capital отражает падение этого показателя на 75,2% год к году в текущем году и его рост в 4 раза в 2021 году. "По нашим оценкам, "Аэрофлот" в 2020 году отчитается о чистых убытках и далее покажет положительную прибыль в 2021 году; при этом первые потенциальные дивиденды могут быть выплачены в 2022 году с доходностью 2%. Наши прогнозы ниже консенсуса, так как мы считаем, что рынок не полностью учитывает слабость сегмента международных перевозок", - говорится в отчете инвесткомпании. Как сообщалось, в июле акционеры "Аэрофлота" на годовом собрании, прошедшем в заочной форме, утвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2019 год. "В связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО "Аэрофлот" кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать", - говорилось в сообщении. Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату от 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. Прогнозы аналитиков Sova Capital (млн руб.): 2020г 2021г 2022г Выручка 340472 631060 758538 EBITDA 41758 169206 204790 Чистая прибыль -94831 7107 21966 Чистый долг 663886 626464 699248 По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 79,89 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 60,3 рубля за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот
.
13 октября 2020 года 12:55
Главным источником неопределенности остается пандемия COVID-19, из-за которой в отдельных странах вновь возобновляются ограничения на мобильность граждан и деятельность предприятий, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. "Это чревато очередным снижением... читать дальше
.13 октября 2020 года 12:15
Начинается сезон отчетности за третий квартал, ожидания по поводу прибыли корпораций улучшились, что должно способствовать следующему этапу ралли на фондовом рынке, отмечается в комментарии ITI Capital. Однако ключевым драйвером рынка остается пакет стимулирующих мер, полагают эксперты... читать дальше
.13 октября 2020 года 11:15
Диапазон движения цен на нефть марки Brent на текущей неделе - $41,5-43,5 за баррель - "КИТ Финанс Брокер"
Ожидаемый диапазон движения цен на нефть марки Brent в течение текущей недели - $41,5-43,5 за баррель, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер". По мнению аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова, основная причина роста нефтяных котировок в последнее время – это приостановка добычи на четырех... читать дальше
.13 октября 2020 года 10:37
Неоднородность восстановления мировой экономики и растущее предложение нефти будут играть против нефти - Промсвязьбанк
Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова отмечает, что на текущей неделе в фокусе будут традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. "Мы полагаем, что цены на нефть Brent во вторник попытаются проторговать $40-42/барр., но на успех не рассчитываем. Неоднородность... читать дальше
.13 октября 2020 года 10:11
Котировки нефти марки Brent во вторник могут упасть ниже $41,6/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB ожидают, что во вторник цена нефти марки Brent упадет ниже $41,6/барр., после чего может достигнуть $41/барр. В центре внимания будет ежемесячный отчeт... читать дальше
.13 октября 2020 года 09:29
Американские фондовые индексы выросли в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок во вторник незначительно повышаются. читать дальше
.12 октября 2020 года 19:11
Усилия Китая по замедлению роста юаня могут затормозить ослабление доллара, говорится в комментарии Saxo Bank. Доллар США закрыл прошлую неделю ниже важных уровней поддержки: инвесторы ориентируются на крупные стимулирующие меры в США и склоняются в пользу победы Байдена, который продолжает... читать дальше
.12 октября 2020 года 16:04
Индекс S&P500 в ходе сессии понедельника предпримет попытку достичь 3500 пунктов, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 24 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для... читать дальше
.12 октября 2020 года 14:56
Слабость доллара, сопровождаемая усилением неопределенности в американской политике в послевыборный период, поддерживает спрос на золото, говорится в комментарии эксперта BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова. " Котировки этого металла в итоге продолжают расти, причем этот тренд... читать дальше
.12 октября 2020 года 13:43
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что число активных буровых установок для добычи нефти в США и Канаде указывает на восстановление сектора и перспективы роста производства. В условиях слабого спроса это может оказать давление на нефтяные цены, уверен... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.